Mastrini: "Personale al collasso negli Ospedali della Lunigiana"

Lunigiana - "Non avevamo dubbi che il dazio del buco Asl lo avrebbero pagato i cittadini, ma non possiamo tollerare che i tagli si ripercuotano anche sulla sicurezza di personale e pazienti dei reparti di medicina degli Ospedali di Fivizzano e Pontremoli". Così il Sindaco di Tresana descrive la carenza di personale negli Ospedali della Lunigiana: "Sono stato contattato da alcuni operatori: da quanto evidenziato a Fivizzano manca un medico nel reparto di medicina e l'organico è costituito da cinque anzi che sei medici. A Pontremoli la situazione non è migliore: qui gli operatori mancanti sono due su sei".

Criticità destinate a partorire riflessi negativi sulla gestione degli accessi ai reparti: "L'ambulatorio cardiologico di Pontremoli si occupa di holter pressori, visite, ECG da sforzo, eco cardiogrammi, diabetologia, scompensi e consulenze, ma il personale è allo stremo; in caso di malattia o congressi di settore gli operatori, su sei, arrivano talvolta ad essere tre. Non riescono neanche ad usufruire delle ferie, ma soprattutto non riposano mai: basti pensare che il personale può arrivare a 12/13 reperibilità notturne. Grazie al senso di responsabilità che contraddistingue gli addetti ai lavori si stanno mantenendo gli obiettivi, ma la situazione del reparto è insostenibile e lo stress da stanchezza potrebbe provocare errori. La responsabilità politica del PD è evidente, come lo sono i disservizi e i tempi d' attesa a cui sono costretti i miei concittadini e la Lunigiana intera"