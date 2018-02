Lunigiana, malumori nella Lega: in quattordici restituiscono la tessera

Santini: "Non credo in una politica fatta di lotte di potere e ricerca di prestigio".

Lunigiana - Quattordici membri della Lega Nord in Lunigiana hanno restituito le proprie tessere: l’esito naturale di un clima teso da mesi. Tra i dissidenti si annoverano Lucia Beccari, Mirco Chierichini, Andrea Lazzarotti, Graziano Maneschi, Giovanni Mura, membro del direttivo provinciale e segretario della sezione di Fivizzano, e Michael Santini, coordinatore del movimento giovanile. I fuoriusciti additano una cattiva gestione del partito, che avrebbe portato alle disfatte elettorali di Montignoso, Pontremoli e Aulla. I vertici sembrerebbero piuttosto interessati ai problemi di Massa-Carrara che alle questioni lunigianesi.



"Io credo ancora in una politica fatta ideali – ha scritto poche ore fa sul proprio profilo Facebook Michael Santini, classe ’94 – credo ancora in una politica fatta per risolvere i problemi dei cittadini, una politica che punta a valorizzare il territorio mentre non credo in una politica fatta di lotte di potere e ricerca di prestigio. Ed è per questo che ho deciso in modo irrevocabile di lasciare la Lega Nord".



“Non riesco più a riconoscermi in questo partito, nelle sue scelte, specialmente a livello locale, e in chi lo rappresenta in questo momento. Avrei potuto rimanere, accettare dei compromessi, farmi andare bene alcune cose ed avere una strada spianata all’interno del partito ma non sono così e rispondo a valori molto più alti che la mia famiglia mi ha insegnato. Continuerò a fare politica come libero cittadino, come civico solo ed esclusivamente nell’interesse del mio territorio".