Le macerie albianesi alla Camera: "Ministro prenda posizione netta"

Lunigiana - “Il Ministero deve prendere una posizione netta e definitiva, anche nei confronti della Procura, perché non si può impedire la rimozione di quei detriti, costituiscono un rischio, può andarne della vita delle persone”. Così l'onorevole spezzina Manuela Gagliardi (Cambiamo), oggi in Commissione trasporti alla Camera nello scambio con il vice ministro delle infrastrutture e i trasporti, Giancarlo Cancelleri (M5S). Il tema, naturalmente, è il post crollo del ponte di Albiano, verificatosi ormai 6 mesi fa. Le macerie sono state dissequestrate il 5 ottobre “e Anas ora dovrà occuparsi di rimozione e messa in sicurezza”, ha rilevato Cancelleri, il quale ha altresì spiegato che, per le rampe di collegamento con l'autostrada, la conferenza dei servizi è partita l'11 agosto e il 9 settembre il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha chiesto ad Anas dei chiarimenti sul progetto.“C'è tantissima preoccupazione, abbiamo appena vissuto giorni di forte maltempo, un prossimo evento del genere potrebbe trascinare i detriti verso la foce del Magra e creare un effetto tappo, con conseguenti allagamenti e rischi per persone e cose”, ha concluso Gagliardi, mostrando alcune foto dell'infausto scenario albianese, compreso uno scatto dello scorto weekend, con le macerie sommerse dal Magra ingrossato dalle precipitazioni.



N.R.