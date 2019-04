Le bandiere del Pd si riprendono Pontremoli "per amore dell'Italia"

Lunigiana - Per il fine settimana del 6 e del 7 di aprile il Partito Democratico promuove una mobilitazione in tutte le piazze italiane. Aderendo all’invito del nazionale e del PD Toscana anche a Pontremoli sabato 6 aprilesaremo in Piazza della Repubblica per un’occasione di incontro e confronto con il nostro popolo e con tutti i cittadini.

Sarà l’occasione per aprire il tesseramento 2019 e per condividere le nostre idee e il nostro progetto politico anche in vista dell’appuntamento decisivo delle elezioni europee.

"Invito tutti i democratici a partecipare e a portare il loro contributo. Staremo in Piazza tutto il giorno per parlare di Politica e per condividere una bella occasione di partecipazione. Questa è la nostra risposta a chi vorrebbe cancellare l’unica vera forma di partecipazione democratica", dice Francesco Mazzoni. L’appuntamento è per sabato 6 aprile, alle 9, in Piazza della Repubblica.