La Lega toscana: "Crollo probabilmente frutto della negligenza di chi doveva vigilare"

Lunigiana - "Fortunatamente le restrizioni determinate dall'emergenza coronavirus - affermano Elisa Montemagni e Andrea Cella, rispettivamente capogruppo in consiglio regionale della Toscana e segretario provinciale massese della Lega - hanno ridotto al minimo gli spostamenti e quindi il rovinoso, ma purtroppo, non del tutto inaspettato crollo del ponte di Albiano fa registrare un solo ferito. In effetti-proseguono gli esponenti leghisti-esiste un documento di Anas che, nell'estate scorsa, rassicurava l'amministrazione comunale di Aulla e la Provincia di Massa-Carrara sulla stabilità della stessa struttura che, quindi, non avrebbe dovuto essere sottoposta a specifici lavori. Purtroppo - precisano Montemagni e Cella - pare che la negligenza e la scarsa professionalità di chi avrebbe dovuto monitorare coscienziosamente il ponte, abbia determinato questo disastro che, solo per un caso fortuito, non ha visto vittime".

"Il problema della sicurezza sui ponti e viadotti italiani - sottolineano i rappresentanti del Carroccio - nonostante la tragedia del Morandi a Genova resta, dunque, di una drammatica attualità e ciò dovrebbe fare attentamente riflettere chi ha potere decisionale in merito".

"Ora - concludono Elisa Montemagni e Andrea Cella - ci aspettiamo un'indagine veloce e rigorosa da parte degli inquirenti ed una successiva equa condanna nei confronti di chi verrà giudicato colpevole".