Infiltrazioni nell´ascensore per il Piagnaro, Cara Puntremal: `Lavori già programmati`

Lunigiana - "Il Pd e Mazzoni non sanno più cosa fare e sono disposti a tutto pur di nascondere la loro pochezza politica. L’ascensore e la galleria del Castello sono opere eccezionali e complesse. È del tutto normale che in questa prima fase, soprattutto in ragione della forte piovosità di questi giorni, vi possano essere problemi di assestamento che richiedano piccoli interventi e ritocchi". Così il gruppo consiliare Cara Puntremal replica alle dichiarazioni con le quali l'opposizione denunciava alcune infiltrazioni nella nuova struttura.



"L’amministrazione ha infatti già attivato da alcuni giorni (forse Mazzoni frequenta troppo poco Pontremoli per saperlo) la ditta che ha eseguito i lavori per le doverose verifiche. Dopo una prima ricognizione - proseguono dalla maggioranza - è emerso che la chiodatura della volta ha intercettato una falda provocando l'infiltrazione fotografata dal gruppo consiliare Open Pontremoli. La ditta Ambrogetti ha già programmato l'intervento per risolvere questa infiltrazione dopo le ferie natalizie.

È comunque triste notare come l’astio politico del Pd voglia ogni volta anteporre la propria (per fortuna vana) speranza di mettere in difficoltà l’amministrazione all’interesse della Città di Pontremoli".