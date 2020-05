Il sindaco scrive ai concittadini: "Basta abbandono di ingombranti"

Lunigiana - “Cari/e concittadini vi rivolgo un appello...

Ormai da troppo tempo assistiamo purtroppo ad un diffuso abbandono di rifiuti ingombranti per strade, marciapiedi e parcheggi. NON VA BENE! Per questo vi chiedo un aiuto a non abbandonare questi o altri rifiuti. Il Comune garantisce sempre la pulizia stradale, ma il miglior modo per tenere sempre pulito il nostro paese è che ognuno di noi eviti di sporcare o pulisca dove ha sporcato. Sono state installate numerose TELECAMERE per il controllo del territorio, evitiamo sanzioni, aiutiamo a rendere bello e accogliente il nostro territorio. GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!”



Il sindaco di Fivizzano

Gianluigi Giannetti