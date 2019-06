Il sindaco di Aulla Valettini eletto presidente dell'Unione montana della Lunigiana

Lunigiana - È stato eletto lo scorso 20 giugno il nuovo presidente dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana. Il nome prescelto è stato quello del Sindaco di Aulla avv. Roberto Valettini, che fino a questa settimana aveva ricoperto il ruolo di presidente reggente dopo il periodo di carica di Riccardo Ballerini, Sindaco di Casola.



I 9 comuni facenti parte dell'ente si sono ritrovati d'accordo per votare il nuovo Presidente, raggiungendo un consenso unanime.



"È stato un momento davvero importante per me - ha dichiarato il nuovo presidente dell’Unione dei Comuni -, perché sono stato eletto all'unanimità da sindaci di sinistra e destra, senza distinzione. Sono contento perché la mia elezione andrà a ridare impulso alla nostra cara Lunigiana, non solo a livello territoriale ma anche in Regione dove diventerà un importante centro di aggregazione".



Ma non è tutto: "Ci sono ancora da affidare le varie deleghe, al commercio, al bilancio, all'istruzione, all'ambiente e all'agricoltura (tra le altre) dell’Unione, ma siamo sicuri che riusciremo a fare un ottimo lavoro e mettere tutti d'accordo. Fino a qualche anno fa era difficoltoso far parte dell'Unione dei Comuni - ammette il nuovo Presidente -, talvolta è sembrato di essere all'interno di uno scontro di pugilato, ma ora le cose andranno meglio".



E ancora: "I Sindaci della Lunigiana - ha concluso Valettini - hanno scritto una bella pagina nell’interesse della loro gente e del loro territorio, quindi nessun merito personale, ma merito di chi crede nella nostra terra, in una necessaria coesione per raggiungere obiettivi importanti, superando tutti i campanilismi!".