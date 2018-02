Grillini a Pontremoli: "Pensioni minime a 780 euro"

Lunigiana - Pontremoli 17 febbraio 2018. Le senatrici e candidate M5S Laura Bottici e Sara Paglini, insieme ad Adriano Simoncini, candidato M5S del territorio, oggi a Pontremoli per raccontare il programma del Movimento 5 Stelle.



"Nonostante la giornata fredda e piovosa è stata premiata la nostra presenza a Pontremoli nel mercato rionale. Come spesso succede in queste occasioni ci si confronta con quello che è il popolo vero, quello che ha difficoltà quotidiane e che fatica ad arrivare in fondo al mese" così Bottici, Paglini e Simoncini al termine dell'iniziativa.



"Abbiamo parlato con molte persone anziane, pensionate, in larga parte donne. Li ha rassicurati sapere che garantiremo un reddito minimo di dignità, innalzando le pensioni minime a 780 euro a singolo anziano. Hanno capito che, contrariamente ai politici delle false promesse, questi per noi sono impegni e li manterremo se andremo al governo del paese" hanno aggiunto le candidate M5S.



"Una signora ha avuto gli occhi lucidi mentre diceva che viveva con una pensione misera di poco più di 400 euro e che non ce la faceva più" hanno concluso Paglini, Bottici e Simoncini.