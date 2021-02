Giampedrone su Albiano: "Risposte per 30mila persone in Liguria"

Lunigiana - Oggi la firma sull'intesa tra Liguria e Toscana per il nuovo ponte di Albiano. Presente l’assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria Giacomo Giampedrone: “Oggi viene indicata come una parte fondamentale e integrante del nuovo ponte anche la rampa sulla A12 che garantisce in Liguria risposte indispensabili per un’area di 30mila abitanti che hanno avuto un patimento molto alto a seguito del crollo del ponte di Albiano. È un’opera riconosciuta come propedeutica, accessoria, emergenziale rispetto alla ricostruzione del ponte. Riconoscere entrambi gli interventi alla stessa stregua – conclude Giampedrone - è stata una volontà precisa di Regione Liguria, insieme ai sindaci di quel comprensorio, per dare uno sfogo in più fino al ritorno della normalità con il nuovo ponte”.