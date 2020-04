Gagliardi vuole il capopartito Toti a commissario "ligure" per il ponte

Lunigiana - "Come avevo già chiesto qualche giorno fa (a breve presenterò un'interrogazione parlamentare alla ministra De Micheli) e come ha ribadito il presidente Toti oggi, nella videoconferenza con la Regione Toscana e il sottosegretario alle Infrastrutture Roberto Traversi, è fondamentale la nomina di un commissario ligure per realizzare e per gestire, nella fase di emergenza, le opere fondamentali nel territorio spezzino in attesa della ricostruzione del ponte di Albiano Magra". Lo afferma la parlamentare Manuela Gagliardi (Cambiamo!). "Il presidente Toti è la figura ideale per ricoprire l'incarico di commissario e per poter realizzare le opere ritenute di rilievo dalla Regione Liguria: la strada provinciale della Ripa nel Comune di Vezzano Ligure e il primo lotto della bretella tra Ceparana e Santo Stefano Magra che potranno permettere di affrontare l'emergenza viabilità nella zona", conclude.