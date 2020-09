Gagliardi: "Sul ponte di Albiano i soliti annunci della De Micheli e poi nulla"

Lunigiana - “Sono passati 157 giorni dal crollo del ponte di Albiano Magra e le macerie sono ancora qui. La De Micheli è venuta la settimana scorsa promettendo, come sempre, tante belle cose senza poi fare nulla e scaricando le responsabilità sugli altri, del Ministro Costa invece neanche l’ombra. Intanto i disagi per i cittadini e le imprese locali crescono, ma né commissario né sub-commissario tirano fuori una soluzione”. Dichiara la deputata di Cambiamo! con Toti Manuela Gagliardi dopo un sopralluogo alle macerie del viadotto crollato, insieme al presidente Toti e al deputato della Toscana di Cambiamo! Giorgio Silli. “E’ giusto che la Procura svolga le sue indagini, ma le istituzioni non possono sottrarsi alle loro responsabilità, i detriti devono essere immediatamente rimossi dall’alveo del fiume per non incorrere in rischi più che evidenti per la sicurezza delle persone e i cantieri devono essere altrettanto velocemente avviati. Sulle rampe di accesso alla A15, che allevierebbero già dal traffico, “un quadro preciso” come ha detto la stessa ministra, si avrà solo a metà ottobre e anche per quanto riguarda le rampe sulla A12 non si hanno notizie. Insomma la De Micheli ha fatto i soliti annunci e di azioni concrete nemmeno l’ombra”, conclude.