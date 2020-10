Gagliardi (Cambiamo): "Paita smemorata, è grazie a Toti se parte ponte Ceparana"

Lunigiana - “La Paita sembra lo smemorato di Collegno, dimentica infatti che è proprio grazie alla giunta Toti, che ha portato a termine l’iter progettuale e reperito i fondi, se parte il primo lotto del ponte tra Ceparana e Santo Stefano Magra”. Lo dichiara in una nota la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi, replicando all'intervento della deputata renziana. “Ricordo anche all’attuale presidente della Commissione Trasporti della Camera - continua - che nell’ultimo governo regionale del centrosinistra sinistra lei ricopriva il ruolo di assessore alle Infrastrutture, lasciando in eredità il nulla, solo un progetto non esecutivo e non finanziato, oltre che alla strada della Ripa chiusa. Suggerisco quindi all’onorevole Paita di recuperare un po’ di memoria, non solo quando le fa comodo politicamente e di tirare le orecchie ai membri del governo che lei sostiene oggi grandi assenti alla riunione con i sindaci, sull’emergenza viabilità derivante dal crollo del ponte di Albiano. Non hanno infatti raccolto l’appello dei sindaci né il sottosegretario Traversi né l’ex ministro Orlando. Assente anche il sub-commissario Paganini, che non ha nemmeno inviato una nota scritta sullo stato del suo operato dalla nomina a oggi".