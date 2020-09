Filippo Bellesi confermato sindaco a Villafranca

70,71 per cento delle preferenze

Lunigiana - Villafranca ha confermato il sindaco uscente. Si tratta di Filippo Bellesi che ha vinto nettamente sul rivale di centrosinistra Fabrizio Mazzoni con la lista “Villafranca Coraggiosa Ecologista Progressista”. Lo scrutinio iniziato questa mattina ha visto la vittoria del primo cittadino uscente con la lista “Villafranca libera” col 70,71% dei voti (1.958). Lo sfidante ha chiuso col 29,29% (811 voti).

L’affluenza è stata leggermente più bassa a cinque anni fa: ha votato il 69,17% degli aventi diritto. Per quanto riguarda il Consiglio comunale, la maggioranza avrà 8 seggi, la minoranza 4.

Nella tornata elettorale di cinque anni fa, Bellesi vinse per soli 6 voti col 50,09% mentre il suo avversario, Mario Guastalli raccolse il 49,91%. In quell’occasione l’affluenza arrivò al 72,12%.