Ferri presenta la candidatura: "Mi candido per rappresentare il territorio"

Correrà per il centrosinistra alla Camera dei Deputati nella circoscrizione Toscana ma anche nella sezione "Genova-La Spezia".

Lunigiana - Angelo Zubbani, ex sindaco di Carrara, e Cosimo Ferri, sottosegretario alla Giustizia, hanno aperto ieri sera con Roberto Nicoli la campagna elettorale per il centrosinistra nella circoscrizione Toscana 1. Zubbani è capolista della lista "Insieme per la Camera" mentre Ferri, è candidato per il Partito Democratico. Qualcosa che c'entra anche con il territorio spezzino visto che Ferri correrà per il Pd alla Camera dei Deputati nella sezione "Genova-La Spezia". Magistrato e figlio di Enrico Ferri, quattro anni fa entrava a far parte del Governo Renzi prestando giuramento davanti al Capo dello Stato ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo ha confermato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della Giustizia. Così ha parlato ieri in conferenza stampa: "Corro per andare a rappresentare un territorio che ha tanti problemi e che deve essere sostenuto dalle politiche del governo declinate e attuate con una visione moderna, efficiente e concreta. Ci sono potenzialità eccezionali che possono diventare un motore di sviluppo per generare occupazione ma è indispensabile avere forza politica e rappresentanza nel Parlamento e nel governo. In questi anni abbiamo approvato leggi importanti nel campo della giustizia e della sicurezza, ma c'è ancora molto da fare: un lavoro da portare avanti con una visione di tutela dei diritti investendo in prevenzione. Servono investimenti nell'ambiente, è necessario continuare a potenziare la sanità e puntare sulle grandi risorse di cui disponiamo. Mi sono candidato per testimoniare il buon lavoro fatto dal governo e le buone leggi approvate oltre che per rappresentare il mio territorio. Votare la coalizione significa sostenere ciascuno di noi e, una volta tanto, mettendo insieme e premiando le forze migliori del mondo progressista".



"Noi, come Verdi - ha detto Roberto Nicoli - abbiamo partecipato con entusiasmo a questa coalizione che ha una connotazione ulivista e garantisce spazio e rappresentanza a movimenti come il nostro che vuole affrontare i problemi per risolverli, non solo per denunciare senza soluzioni. Abbiamo un grande bagaglio di conoscenze da mettere a disposizione di un governo che vuole impegnarsi nella tutela dell'ambiente".