Ferri: "Per unire l'Italia, Conte deve ammettere gli errori fatti"

Lunigiana - "E’ il momento dell’unità, della strategia e decisioni comuni. Il Paese sapra’ reagire e superare anche questa seconda ondata dell’emergenza sanitaria, purtroppo insidiosa e difficile. Conte per unire il Paese deve riconoscere gli errori fatti, il tempo perso e l’enorme ritardo politico nel non aver coinvolto prima le opposizioni e tutto il Parlamento. Il dpcm era sbagliato lo dimostra il fatto che Conte ne debba fare subito un altro. Occorre decidere sulla base di dati scientifici e sulla tracciabilita’ dei dati ed investire sulla sanità e sul personale e aiutare economicamente chi non riesce ad andare avanti. Le priorità devono essere tutela della salute ed eliminazione delle diseguaglianze con seri sostegni economici. Bisogna aiutare chi si ammala di Covid e chi rischia di morire di fame e solitudine. Si è perso troppo tempo a discutere se prendere le risorse del Mes, i soldi vanno presi e spesi bene".



Cosimo Maria Ferri

Componente Commissione Giustizia Camera dei Deputati