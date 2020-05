Ferri: "Il principio dei confini regionali crea chiari disagi"

Lunigiana - "Desidero tornare su un tema già affrontato dal Cons Regionale Giannarelli, dal prof. Canesi, da diversi Sindaci interessati, ma anche da Associazioni e cittadini perchè è molto sentito e riguarda il divieto di transitare in un comune limitrofo che si trova però in una regione diversa. Questo divieto rigido e relativo alla limitazione della libertà di circolazione per distanze di pochi chilometri ed in alcuni casi di metri, sta creando problemi seri a commercianti ma anche a tante famiglie, che giustamente vogliono rispettare le prescrizioni ma che trovano paradossale fermarsi al confine. E’ infatti assurdo che le norme attuali consentano ad un cittadino di muoversi liberamente all’interno della Regione per motivi di lavoro, salute, necessità o per trovare un congiunto e di andare in giornata da Luni a Ventimiglia e non permettano invece di andare da Sarzana a Caniparola o a Marina di Carrara, o da Pontremoli a Berceto. Il tema dei confini regionali e i criteri utilizzati producono delle discrasie oggettive. Occorre che il Governo intervenga e preveda una deroga al divieto generale di transitare in altra Regione. Le soluzioni possono essere quelle di chiarire con una circolare esplicativa del Ministero dell’Interno o con una Faq dello stesso Governo che in questi casi si possa derogare al divieto generale trattandosi di distanze nell’arco di pochi chilometri. Questa esigenza di chiarimento sarà ancora più necessaria in questa fase 2 perché creerà diverse criticità e limiterà una già difficile ripartenza".



Cosimo Maria Ferri

componente commissione Giustizia

Camera dei Deputati