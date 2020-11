Ferri: "Aumentano i contagi nell'ospedale di Pontremoli: subito tamponi e passo indietro"

Lunigiana - Sarebbero ormai arrivati ad una quindicina i casi di contagio riscontrati all’interno dell’Ospedale di Pontremoli.

Si tratta prevalentemente di operatori sanitari, ma si segnalano alcuni contagi anche tra i pazienti.

La situazione rischia di degenerare, soprattutto perché ad oggi non è stato attivato dalla direzione aziendale un serio piano che definisca una sanificazione straordinaria e profonda dei reparti e delle sale operatorie, per poi rendere davvero continui interventi sanificatori più significativi ed uniformi in tutti gli spazi ospedalieri, anche nella normalità delle attività quotidiane.

Non è stata inoltre effettuata, e parrebbe non essere in previsione, una verifica a 360° sul personale e sui degenti della struttura attraverso l’esecuzione di tamponi molecolari.

Fatti questi che stanno allarmando non poco operatori e fruitori dei servizi ospedalieri, rispetto ai quali l’Azienda deve intervenire, affinché sia subito circoscritto l’ambito di diffusione del virus e garantite il più possibile sia la sicurezza di chi si trova in Ospedale sia l’erogazione delle prestazioni ai cittadini.

Intanto il numero dei pazienti Covid ricoverati in medicina pare abbia superato i 20, andando ben oltre gli annunciati 14 posti letto da occupare ...

In questo marasma, il crescente 'bollettino’ giornaliero evidenzia sempre di più l’irrazionale e sbagliata scelta dell’Azienda e della Regione, destinata di questo passo a creare ulteriori e sempre più gravi problemi e danni.

Serve subito, per limitare questi ultimi, un deciso ed immediato passo indietro.



Jacopo Ferri