Europee, il lunigianese Ferri non passa

Il candidato di Forza Italia: "Un bel risultato personale che non basterà per l'elezione, ma del quale ringrazio tutti".

Lunigiana - Era l'unico candidato della provincia di Massa-Carrara a queste elezioni europee che hanno visto il trionfo (anche in terra apuana) della Lega di Matteo Salvini. Si tratta di Jacopo Ferri, candidato di Forza Italia, che in provincia e in Toscana ha raggiunto un ottimo risultato personale che però non gli consentirà di andare al parlamento di Bruxelles. Il candidato azzurro in terra apuana ha raccolto ben 5.705 preferenze, secondo solo a Salvini che è stato votato da 9.215 apuani. Un ottimo risultato quello di Ferri anche a livello toscano e di circoscrizione Italia Centrale. Nel Granducato il politico lunigianese ha totalizzato 7.728 preferenze, secondo solo ad Antonio Tajani; mentre nella circoscrizione Centro, Ferri chiude quarto dopo Tajani, Salvatore De Meo e Alessandra Mussolini.



"Un bel risultato personale - commenta il candidato - che non basterà per l'elezione, ma del quale ringrazio tutti. Non posso che ringraziare gli oltre 5mila abitanti della provincia di Massa-Carrara che mi hanno votato e gli oltre 7mila toscani che mi hanno scelto. Grazie a loro risulto il candidato toscano di Forza Italia più votato, ma non basterà. Ringrazio anche Pontremoli, dove addirittura Forza Italia vince e la Lunigiana dove è ovunque su percentuali importanti rispetto al risultato nazionale. Ci sarà tempo per ulteriori riflessioni, ma ora è il momento di ringraziare".



M.B