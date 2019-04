Europee, Jacopo Ferri potrebbe candidarsi per Forza Italia

L'attuale capogruppo di maggioranza a Pontremoli non esclude l'eventualità, confermando la piena disponibilità a Forza Italia.

Lunigiana - Jacopo Ferri candidato per un seggio all'Europarlamento? L'attuale capogruppo di maggioranza in Consiglio comunale a Pontremoli potrebbe essere in lista con Forza Italia nelle elezioni europee del prossimo 26 maggio. Lo stesso Ferri non esclude l'eventualità, confermando che ha dato la sua piena disponibilità al partito di Silvio Berlusconi a correre per andare a Bruxelles. L'ufficialità però ci sarà tra mercoledì e giovedì, quando il partito prenderà la decisione definitiva sulle candidature.



La figura di Ferri all'interno del partito azzurro lo scorso anno causò alcuni malumori, visto che in occasione delle elezioni politiche, da un lato ritirò la sua candidatura alla Camera per non sostenere una competizione in famiglia col fratello Cosimo, candidato del Pd, e dall'altro dichiarò pubblicamente che avrebbe votato per Cosimo. Nonostante ciò, al momento, almeno dal coordinatore provinciale di Massa-Carrara di Forza Italia e sindaco di Tresana, Matteo Mastrini, vedono in Ferri un ottimo "cavallo" per la corsa del partito berlusconiano all'Europarlamento.