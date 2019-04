Elezioni in Lunigiana: 23 candidati a sindaco e 200 aspiranti consiglieri

Nove comuni al voto, ecco tutti i nomi presentati nelle liste per la prossima tornata elettorale del 26 maggio

Lunigiana - Ventitré candidati sindaco e oltre duecento in lizza per un seggio in Consiglio comunale per i nove comuni lunigianesi che andranno al voto il prossimo 26 maggio. Ecco di seguito tutte le liste presentate.



FIVIZZANO

ALTERNATIVA PER IL FUTURO Candidato a sindaco: Alessandro Domenichelli. Candidati: Alessandra Biancardi, Antonella Bartoli, Ciro Mastorci, Francesco Duranti, Giorgia Terenzoni, Luigi Carusi, Mattia Cardellini, Michael Santini, Oriano Giovanni Spadoni, Paolo Rossi, Sofia Alejandra Davila, Stefania Baldassari.

PROGETTO COMUNE GIANNETTI SINDACO Candidato a sindaco: Gianluigi Giannetti. Candidati: Luca confetti, Jessica Fabiani, Marco Gallini, Emilio Giovannucci, Alessandra Grandetti, Carlo Milani, Francesca Nobili, Giovanni junior Poleschi, Claudio Ricciardi, Diego Serafini, Andrea Sisti, Selene Landi.

LISTA CIVICA 2.0 IL FUTURO AL CENTRO Candidato a sindaco; Mirco Moscatelli. Candidati: Giovanna Già, Gabriele Mazzoni, Matteo Pinelli, Mafalda Novelli, Davide Cecchini, Morda Leonardi, Jessica Forfori, Gaetano Riccio, Mattia Duranti, Paolo Zangani, Giovanni Pagani, Federico Agostini

PRIMA FIVIZZANO Candidato a sindaco: Michele Novelli. Candidati a consiglieri comunali: Daniele Pigolii, Lucia Bellavigna, Luciano Bellacci, Piero Belli, Arianna Bertuccelli, Sarà Giovannelli, Monica Granai, Gino Lombardi, Raffaele Pandolfini, Piero Signani.



FOSDINOVO

UNITI PER FOSDINOVO Candidato: Camilla Bianchi. Candidati: Orazio Orfanotti, Sauro Corrermi, Donatella Beggi, Jacopo Gregorini, Paola Galiati, Rosella Marchi, Mariella Gavarini, Giorgio Bonalume, Daniele Marchi, Amilcare Mario Grassi, Valerio Zoja, Angelo Poli.

A FOSDINOVO BRIZZI SINDACO PER TUTTI Candidato: Antonio Brizzi. Candidati: Giorgio Alpini, Euro Pelitti, Giancarlo Rossi, Claudia Baudinelli, Francesco Dicasale, Luigi Ferrari, Stefano Dadà, Alessandra Battaglia, Thomas Landi, Ilia Ginesi, Lorenza Gianfranchi.

FOSDINOVO IN MOVIMENTO Candidato: Guido Dazzi. Candidati: Carlo Nicoli, Michela Chiappini, Mattia Gasparotti, Roberta Mori, Roberto Capoverdi, Matteo Locatelli, Denis Dadich, Claudia Gregori, Tebaldo Barii, Martina Cogliolo.

NOI CITTADINI GALENO SINDACO Candidato: Enrico Galeno. Candidati: Sabrina Peonia, Maximilian Figelì, Claudia Scortegagna, Mario Mariani, Mara Ferrari, Maurizio Mereu, Gabrielle Marcesini, Daniele Moriconi, Andrea Merani, Claudio Conti.



FILATTIERA

CAMBIA CON NOI Candidato a sindaco: Silvia Barella. Candidati: Piero Marchetti, Stefano Colombo, Simone Lazzerini, Federico Lucchetti, Marco Belletti, Ubaldo Leuchi, Daniela Casciari.

CENTRO DESTRA PER FILATTIERA Candidato a sindaco: Andrea Draghi. Candidati: Floriano Barbieri, Luisito Caldi, Maria Margherita Frosciano, Elso Pagani, Emanuele Pagani, Elisa Terenzoni, Gianpiero Zani.

ALTERNATIVA DEMOCRATICA PER FILATTIERA Candidato a sindaco Annalisa Folloni. Candidati: Claudio Angella, Roberto Costa, Giuliana fìlippi, Giovanni Longinotti, Serena Olivieri, Laura Panto, Laura Romiti, Luciana Tonarelli, Massimiliano Zani.



CASOLA

ALBA CHIARA Candidato a sindaco: Riccardo Ballerini. Candidati: Virginia Carli, Nicoletta Corsi, Gianfranco Achilli detto Gianni, Clementina Ballabio, Pietro Malaspina, Stefania Pagani, Federica Sola, Cristina Villa, Antonio Folegnani, Davide Martini.

CASOLA NEL CUORE Candidato a sindaco: Franco Tanzi. Candidati: Giuliano Lombardi, Franchino Tonelli, Claudio Spinetti, Monica Musetti, Valeria Cammelini, Giorgio Ficco, Anna Leonardi, Marco Serafini, Diego Malaspina, Denis Canalini.



COMANO

CAMBIAMO COMANO Candidata: Rita Galeazzi. Candidati: Pierluigi Bassignani, Thomas Gonelli, Marta Nardi, Enzo Benigno, Luciano Galeazzi, Elisabetta Torrente, Eugenio Maffei, Giorgio Guastini.

UNITI PER COMANO Candidato: Antonio Maffei. Candidati: Luciano Beiti, Francesco Brugnoni, Cristina Corbucci, Eduardo De Palma, Francesco Fedele, Lucilia Galeazzi, Giuseppe Galeazzi, Añusca Pellegrini, Gloria Ricci, Antonio Torra.



BAGNONE

BAGNONE NEL CUORE Candidato a sindaco: Carletto Marconi. Candidati: Lucia Barbieri, Giacomo Cariati, Maurizio Di Bernardo, Gaia Ginnetti, Giovanni Guastalli, Daniele Lombardi, Diego Malatesta, Tiziana Marafetti, Matteo Marginesi, Urbano Simonetti.

BAGNONE ORGOGLIO FUTURO TRADIZIONE Candidato a sindaco: Michele Olivieri. Candidati: Alessia Bassignani, Sebastiano Giorgio Cabras, Francesca Grossi, Sandro Marani, Gianluigi Cortesi, Arianna Ghelfì, Alessandra Pierini, Alberto Santini, Marco Negrari, Daniel Forciniti.



LICCIANA NARDI

SIAMO LICCIANA Candidato a sindaco: Roberta Vallini. Candidati: Silvia Barbieri, Marzia Canori, Andrea Calevro, Giuseppe Camesecca, Martina Chiappini, Mauro Cresci, Diego Donati, Marco Gabrielli, Andrea Galla, Andrea Giannetti, Francesco Micheli, Davide Urbani.

CAMBIAMO LICCIANA MARTELLONI SINDACO Candidato a sindaco: Renzo Martelloni. Candidati: Fabrizio Botti, Barbara Genni, Damiano Polloni, Marco Tavolaccini, Ornar Tognini, Giovanna Valeri, Mattia Zoboli, Alessandro Malloni, Cristian Cacciavillani, Laura Lombardi, Simone Pavera, Maria Elisa Giglio.



PODENZANA

FORZA LEGA Candidato a sindaco: Roberto Cervia. Candidati: Federica Fumanti, Federico Di Stefano, Paolo Inghirami, Maria Margherita Frosciano, Cesare Gambari, Marco Lubelli, Giorgio Comandini.

NOI SIAMO PODENZANA Candidato a sindaco: Marco Pinelli. Candidati: Piero Centofanti, Donato Castellini, Franco Brasili, Monica Mazzoni, Ornella Turchetti, Yuri Angeli, Graziella Capponi, Riccardo Varese, Mania Chiodetti, Antonio Bonfigli.



TRESANA

TRESANA NEL CUORE Candidato sindaco: Matteo Mastrini. Candidati: Alessandro Ambrosi, Giampiero Battaglia, Franco Bernardi, Maria Gabriella Borrini, Valentina Griva, Marco Maneschi, Sara Tacchini, Amerigo Toni, Alessandro Vannini, Claudia Vannini.

IL FUTURO DI TRESANA Candidato a sindaco: Valeria Vasoli. Candidati: Francesco Di Capita, Rosella Bertolami, Davide Bianchi, Bruno Farina, Andrea Ambrosi, Giuseppe Sergio Santapaga, Amedea Cinquanta, Enrica Valenti.