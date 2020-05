Crollo ponte Albiano, Gagliardi: "Il 'no' di De Micheli a Toti commissario è un errore"

Lunigiana - "Dal ministro De Micheli arriva un 'no' tanto secco quanto inspiegabile alla nostra richiesta di nominare un commissario per gestire l'emergenza viabilità che si creerà in alcune zone della Liguria, in particolare nei territori della provincia della Spezia, in seguito al crollo del ponte di Albiano Magra. A questo punto non ci resta che aspettare per capire come si giustificherà il ministro con i cittadini liguri per i tantissimi disagi che saranno costretti a vivere". Così la deputata totiana Manuela Gagliardi che, durante l'audizione del ministro dei Trasporti alla Commissione Trasporti della Camera, ha proposto la nomina del presidente regionale Toti a commissario straordinario per l'emergenza viabilità in Liguria. "L'infrastruttura crollata - prosegue - interessa territori liguri a forte densità abitativa e produttiva, la nomina di un secondo commissario, oltre al governatore toscano Rossi, avrebbe consentito la rapida realizzazione di infrastrutture già finanziate, capaci di creare una viabilità alternativa. D'altra parte, sono gli stessi sindaci del territorio, di diversi colori politici e il presidente della provincia a chiedere la soluzione di cui mi sono fatta portavoce. Per questo il 'no' del governo è francamente incomprensibile", conclude.