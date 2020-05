Crollo di Albiano, Gagliardi: "De Micheli ha negato commissario"

Lunigiana - «Il ponte di Albiano Magra è crollato da trentacinque giorni e ancora non inizia la ricostruzione. Per la realizzazione di un ponte provvisorio servono almeno quattro mesi, forse sarebbe meglio pensare a costruire subito il ponte definitivo». Così interviene la deputata Manuela Gagliardi (Cambiamo!) all’audizione dell’amministratore delegato di ANAS durante le commissioni riunite di Ambiente e Trasporti della Camera. «Si deve scegliere bene sia per le casse dello Stato, ma soprattutto per il territorio. Nella parte ligure abbiamo delle opere indispensabili come la strada della Ripa, il ponte di Ceparana e l'asfaltatura della strada tra Bolano e Podenzana, ma il ministro De Micheli ci ha negato la nomina di un commissario per la viabilità ligure che avrebbe permesso di accorciare i tempi per la realizzazione di queste infrastrutture. E non abbiamo notizia neanche di una gara chiusa a dicembre dello scorso anno riguardante la variante Aurelia a La Spezia. Sarebbe utile sapere se il denaro presente nelle casse di ANAS verrà speso in buona parte o ne sarà impiegato poco, come nell’anno passato per le manutenzioni. La sicurezza dei cittadini è importante, ma se dopo che vengono svolti i controlli i ponti crollano comunque nessuno si sentirà sicuro in viaggio», conclude