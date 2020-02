Criticità della sanità in Lunigiana, ci sarà il pentastellato Giannarelli

Lunigiana - Un consiglio comunale della durata di tre giorni a Fivizzano, interamente dedicato alle problematiche che riguardano l’ospedale cittadino e la sanità lunigianese in generale.



“Bene che si parli della sanità lunigianese e delle sue tante criticità – afferma Giannarelli, Presidente del Gruppo regionale del MoVimento 5 Stelle – Molti cittadini di queste parti iniziano a sentirsi uomini e donne di serie b per quanto riguarda le attenzioni della Regione e per i servizi che vengono erogati”. E’ ora di smetterla con interventi spot privi di ricadute positive per la popolazione che vede sottrarsi servizi essenziali, compresi quelli d’emergenza. Il governo della Regione prosegue nella sua navigazione a vista sulle scelte sanitarie, senza spiegarle né documentarle in modo adeguato e con dati tecnico scientifici.”