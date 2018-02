Cosimo Ferri apre la campagna: "Grande onore e responsabilità"

Il sottosegretario alla Giustizia: "Ho scelto di candidarmi nelle liste del Pd come indipendente, e di correre questa battaglia nel mio territorio, dove ho sempre vissuto e lavorato".

Lunigiana - Cosimo Ferri ha aperto ufficialmente la propria campagna elettorale. Ieri pomeriggio, nella sede del Partito Democratico di via Groppini, si è presentato come candidato al collegio uninominale della Camera per Massa, Carrara e Versilia storica. "Ho scelto di candidarmi nelle liste del Pd come indipendente, e di correre questa battaglia nel mio territorio, dove ho sempre vissuto e lavorato: è un grande onore e una responsabilità. Voglio vincere questa sfida, e voglio farlo con tutti voi, lavorando come una squadra. Desidero parlare con i cittadini e spero emergano critiche, proposte, idee, progetti e obiettivi: al territorio servono risposte che i cittadini aspettano da troppo tempo. Occupiamoci di sicurezza, non dimentichiamo le periferie e i paesi a monte. Parliamo di sanità, di ambiente, miglioriamo i trasporti, i collegamenti, le infrastrutture. Pensiamo a favorire il reinserimento dei concittadini che hanno perso il proprio lavoro, e guardiamo ai giovani come un investimento e un'opportunità. Troviamo le criticità e trasformiamole in risorse. Valorizziamo i nostri prodotti, lavoriamo sulle nostre potenzialità".