Commissione Trasporti, Paita chiede un commissario per la variante

Lunigiana - "Sbloccare i cantieri in Italia, contemplando uno snellimento procedurale, a partire dal completamento della Variante della Spezia, anche attraverso l'insediamento di un commissario straordinario". Lo chiede Raffaella Paita, capogruppo di Italia Viva in Commissione Trasporti alla Camera, con un'interrogazione al ministro dei Trasporti. "La SS 1 var/A Variante della Spezia (terzo lotto) - spiega e' bloccata da troppo tempo. Tale arteria e' un progetto di alta rilevanza per il territorio interessato, volto a impedire l'attraversamento del centro abitato della Spezia, aggirando quindi l'agglomerato urbano fino al collegamento con la rete autostradale. Lo stallo del terzo lotto perdura da piu' di un anno. Il cronoprogramma della relativa gara prevedeva la scadenza per la presentazione delle offerte entro maggio 2020, con l'ulteriore previsione di avvio dei lavori entro la fine dello scorso anno. Considerato che l'apertura dei cantieri e il completamento delle infrastrutture produce effetti indubbi sul versante economico, emerge l'utilita' di implementare un piano di semplificazione normativa e procedurale che, attraverso lo sblocco dei cantieri, possa produrre effetti benefici per l'economia nel suo complesso, soprattutto in un momento di grave crisi come quello che stiamo vivendo come ha proposto italia viva con il Piano italia Shock". "Per la variante Aurelia terzo lotto della Spezia sarebbe utile nominare un commissario per sbloccare la situazione. Sono anni che i cittadini attendono e cio' non e' piu' tollerabile", conclude.

Raffaella Paita Camera dei Deputati Italia Viva.