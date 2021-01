Cellulari muti per 36 ore a Mulazzo, Ciri minaccia la class action

Lunigiana - "Ho scritto questa mattina per Pec ai vari gestori coinvolti per segnalare la gravità del disagio che tutta l’alta #Lunigiana sta vivendo da circa 36 h con l’assenza di copertura rete cellulare.

Gravi sono i disagi che tutto ciò sta causando, problemi lavorativi ma non solo, impossibilità di #comunicazione con i propri cari ed eventuali problematiche legate anche alla #sicurezza.

Ho chiesto che vengano sollecitati i lavori di ripristino della #rete nell’arco delle prossime ore. Ora attendo una risposta per pec dai gestori in questione e ve ne farò comunicazione appena ricevuta.

Valuterò nelle prossime ore la possibilità di proporre una Class Action perché non è più possibile tollerare questi disservizi".



Marco Ciri

Consigliere Comunale Mulazzo

Delega Lavori Pubblici, Sport, Politiche Giovanili