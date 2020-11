Bretella Ceparana-Santo Stefano, Paita (Iv) "Peracchini faccia partire i lavori"

Lunigiana - “L’allarme lanciato dal comitato civico 2 Fiumi sulla lunghezza dei tempi per arrivare a una soluzione dei problemi di viabilità per chi abita in Bassa Val di Vara e Lunigiana sono purtroppo fondati”. Lo dichiara Raffaella Paita, deputata di Italia Viva.

“La realizzazione della rampa sull’A12 è solo un primo passo. Ora servono delle soluzioni definitive e per queste servono tempo e risorse. Quest’ultime erano state definanziate da Toti ma il governo Renzi le ha recuperate, rifinanziando l’opera. A questo punto ci sono le condizioni per l’apertura dei cantieri. Tutto è in mano alla provincia. Il presidente Peracchini faccia quindi partire i lavori. Non può essere perso altro tempo. Quarantamila residenti e un migliaio di aziende ha bisogno, per riprendere a vivere normalmente, che i cantieri aprano”, conclude la presidente della commissione trasporti della Camera dei deputati.