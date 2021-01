Bonaccini: "L'Emilia si è battuta per il raddoppio della Pontremolese"

Lunigiana - “Viene accolto dal Governo e inserito fra le opere prioritarie per il Paese, con lo stanziamento dei fondi e la nomina di un commissario per la sua realizzazione, un progetto presente nel nostro programma di governo: il raddoppio della linea ferroviaria Pontremolese, per il quale ci siamo battuti come Regione Emilia-Romagna insieme ai territori e le comunità locali”. Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, sull’inserimento del raddoppio della linea ferroviaria Pontremolese Parma-La Spezia nello schema di Decreto inviato dal Governo al Parlamento con le opere considerate prioritarie, che avranno quindi procedure semplificate per la loro realizzazione.