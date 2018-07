Blocchi per arginare il Magra: Valettini a Firenze

Lunigiana - Il sindaco di Aulla Roberto Valettini, insieme all’assessore all'urbanistica Marco Mariotti, è tornato da Firenze «con buone nuove» annuncia il Comune lunigianese sulla sua pagina Fb. "Grazie all’incontro ha ottenuto due interventi. Il primo e più urgente ad opera del Genio Civile consiste nella collocazione di blocchi per poter arginare l’erosione del fiume. Il secondo, di tipo strutturale, consiste in una attività per capire il comportamento del fiume Magra una volta operato nel punto attualmente eroso, cercando di prevedere dove si potrebbero verificare altri di questi fenomeni, in modo da poter intervenire per tempo". "Infine – conclude Palazzo civico – sarà garantita da parte di Anas la presenza dei movieri il sabato, giorno in cui la città rimane totalmente intasata, per evitare ancora che la popolazione possa vivere tali difficoltà".