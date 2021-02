Aulla, al mercato del sabato per una firma contro la propaganda nazifascista

Lunigiana - Sabato prossimo, 6 febbraio, alle 10.00, iniziativa antifascista in Piazza Gramsci ad Aulla. "Vogliamo portare fuori dal Palazzo Comunale la proposta di Legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista e nazista in tutte le sue forme - spiegano i promotori -. Questo per dare la possibilità, a tutti coloro che sono interessati, di sottoscriverla senza dover rinunciare a nulla e per dare l’opportunità, a chiunque abbia voglia di fermarsi per un confronto e un approfondimento, di trovare materiale informativo e uno spazio di comunicazione". L'appuntamento, che si terrà in concomitanza dello svolgimento del mercato settimanale aullese, andrà avanti per tutti i sabati mattina del mese di febbraio. "Sarebbe bello che chiunque di noi si sentisse parte di questo progetto e si sentisse libero e invitato a partecipare attivamente. Più saremo e maggiormente bello sarà il confronto. Saremo all’aria aperta, rispetteremo il distanziamento e ci faremo due chiacchiere. Ci vediamo sabato alle 10 davanti al Comune di Aulla", concludono dall'organizzazione.