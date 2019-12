Antenne a Fosdinovo? "Nessun allarme, solo un fraintendimento"

Lunigiana - L’approvazione, con delibera del Consiglio Comunale di Fosdinovo del 28 novembre, di uno schema contrattuale per il comodato d’uso di un’area comunale posta in prossimità di un asilo ha generato molta attenzione dopo l’allarme procurato dalla raccolta di firme proposta dall’Associazione Fosdinovo Bene Comune. L’Associazione ha infatti esaminato il testo pubblicato sull’Albo pretorio comunale evidenziandone le parti su cui nutre perplessità e il 24 dicembre ha senza indugio promosso una raccolta di firme per chiedere l’annullamento della delibera. Il consigliere Guido Dazzi (M5S) che all’atto della votazione si era astenuto si è premurato di aderirvi e il 27 dicembre ha presentato una propria interrogazione. Il Consiglio Comunale già fissato per quella data è stato perciò l’occasione per fare il punto sulla questione. “L’allarme è suscitato da un fraintendimento – dichiara il Presidente del Consiglio Comunale Valerio Zoja – perché lo schema approvato contiene una opzione con le parole infrastruttura porta antenne, opzione che nel caso non ricorre”. L’impegno comunale infatti nasce dalla sottoscrizione di una precedente convenzione fra il MISE, la Regione Toscana, Infratel e 194 comuni toscani (compresi tutti i Comuni della Lunigiana) con la quale i Comuni si impegnano a individuare un locale o un sito idoneo all’installazione di uno shelter o di armadi stradali per la terminazione delle fibre ottiche della rete. “Se tali parole, non essendo prevista l’installazione di alcuna antenna ma solo di un semplice locale tecnico, fossero state cancellate subito invece che lasciate come opzione del testo originale – prosegue il Presidente Zoja – non ci sarebbe ora questa necessità di chiarimento dettata dai comprensibili interesse e preoccupazione che la vicenda ha generato,anche per il modo in cui è stata divulgata”. Il consigliere Enrico Galeno (Lista Noi cittadini), preso atto dei chiarimenti forniti, ha chiesto l’impegno di mantenere sulla vicenda un adeguato livello di comunicazione con i cittadini e, in particolare, di rendere disponibile ai consiglieri comunali il testo definitivo del contratto di comodato.

L’accaduto ha messo in evidenza come il tema inquinamento elettromagnetico abbia comunque necessità di essere meglio conosciuto da tutti per comprenderne gli effetti. Basti tenere conto del fatto che peggiore è la ricezione del segnale maggior potenza viene impiegata per le trasmissioni del telefono cellulare. Quindi una fonte emissiva più lontana può ridurre l’esposizione causata, ma non è affatto una garanzia di minor esposizione totale. Infatti il cellulare emette onde e l'esposizione è di più breve durata e localizzata in una piccola porzione del corpo, ma assai più intensa di quelle prodotte dagli impianti di trasmissione. La potenza emessa dal telefonino è molto variabile, perché si aggiusta in relazione alla bontà del segnale che riceve: dove vi è una buona "copertura" l'apparato riduce la potenza trasmessa, mentre dove la ricezione è più difficile utilizza tutta la potenza disponibile che ha effetto sui tessuti circostanti. Telefonare da posizioni che assicurino un buon segnale e/o utilizzare un auricolare per conversare in modo che l'apparecchio telefonico sia un po' più distante dal corpo, sono due accorgimenti che consentono di ridurre, cautelativamente, l'esposizione a campi elettromagnetici nell'uso del telefonino.