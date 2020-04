Albiano, sopralluogo parlamentari Lega: “Depositata interrogazione urgente al ministro”

Lunigiana - Una delegazione di parlamentari della Lega, composta dai deputati Edoardo Rixi, responsabile nazionale Infrastrutture, e Sara Foscolo, dalla senatrice Stefania Pucciarelli e dall’europarlamentare Susanna Ceccardi, ha effettuato oggi un sopralluogo ad Albiano Magra per visionare lo stato del ponte crollato lo scorso 8 aprile.“Abbiamo voluto renderci conto direttamente dello stato dell’infrastruttura, collassata nell’alveo del Magra – spiega Rixi - alla Camera abbiamo depositato un’interrogazione urgente al ministro alle Infrastrutture De Micheli per sapere quali misure intenda attuare per accertare le responsabilità dell’accaduto e per ripristinare i collegamenti in una zona di snodo interregionale, fondamentale per i pendolari e per le attività produttive della Lunigiana. È indispensabile intervenire con urgenza: l’infrastruttura collassata oggi di fatto ostruisce il corso del fiume, in una zona a rischio alluvioni. Occorre utilizzare norme straordinarie, sul modello Genova, per rimuovere le macerie dall’alveo, mettere in sicurezza l’area e partire poi subito per la ricostruzione di un’infrastruttura che sia definitiva. Con i poteri commissariali, è possibile realizzare un nuovo ponte anche in pochi mesi, provvedendo al completamento della viabilità complementare della zona, attesa da anni. Dopo la tragedia del Morandi è chiaro che la manutenzione di ponti, infrastrutture, viadotti e gallerie debba essere una priorità del governo, con interventi tempestivi ed efficaci”.