"Venti milioni per i profughi, si potevano fare 500 alloggi popolari"

Lunigiana - “Con i 20milioni di euro di euro spesi fino ad oggi per l’accoglienza dei profughi a Massa Carrara lo stato avrebbe potuto realizzare 500 alloggi popolari di 65 metri quadrati ciascuno per dare risposte ad altrettante famiglie. Ha invece preferito dare prima dignità a chi viene dall’Africa, piuttosto che a chi vive nel nostro paese, italiano e straniero, che una casa l’attende da anni nonostante sia inserito in graduatoria”: è l’affondo di Massimo Mallegni candidato al Senato della Repubblica per il centro destra alle prossime elezioni politiche del 4 marzo nel listino uninominale per Lucca e Massa Carrara (Toscana 5) e capolista nel proporzionale per Forza Italia per la province di Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Firenze (Toscana 1) in occasione di uno degli incontri nelle caffetterie della Lunigiana. Mallegni sarà sabato 17 febbraio al Caffè Letterario di Pontremoli (ore 9.30), al Bar New Age a Villafranca (ore 11.30) e al Bar Nuovo a Terrarossa (ore 12.30).



“I lunigianesi, così come i toscani, hanno altri problemi. Parlargli di accoglienza oggi è una violenza alla loro intelligenza. E’ normale che non riescano a capire. A Pietrasanta ci siamo opposti a questo modello. Non sono arrivati migranti economici e non arriveranno fino a che ci sarà il centro destra al governo cittadino”.