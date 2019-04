"Pontremoli dev'essere sempre come alle giornate del Fai"

Lunigiana - "Le giornate del FAI sono state un momento straordinario per il nostro territorio: Pontremoli può e deve essere così per otto mesi all’anno. Abbiamo tutte le carte in regola per poter fare del turismo la leva fondamentale per creare lavoro e ricchezza. I numeri e i fatti dimostrano che sempre più persone sono attirate dalla Lunigiana come luogo di storia, di ambiente, di cultura, del riposo, del buon vivere, del mangiare bene. Pontremoli è naturalmente la capitale della Lunigiana, il riferimento storico e culturale della nostra terra. La generosità e l’amore al territorio dei proprietari dei palazzi storici hanno consentito di aprire le porte di questi tesori; dobbiamo avviare un ragionamento con i privati per creare forme di collaborazione e valorizzare adeguatamente le ricchezze, anche dei patrimoni privati, presenti sul nostro territorio. Soluzioni di questo genere rispondono a criteri di giustizia e di interesse pubblico. In questa prospettiva bisogna aprire un confronto serio sulla viabilità. Lo spettacolo più bello delle giornate FAI è stato il centro storico invaso dalle persone, attirate dalla bellezza, ma anche dalla voglia di condividere. Sarebbe un errore tornare a ridurre le nostre piazze a parcheggi; da una parte sono comprensibili i timori dei commercianti che vedono la chiusura al traffico come la “fine” delle loro attività, ma certo è che nel fine settimana del FAI gli esercizi del centro storico non hanno “sofferto” per la chiusura: quella è la via. E infine il decoro urbano: una città è accogliente soltanto se è pulita, ben tenuta, se le facciate delle case sono decorose, se l’arredo urbano è adeguato. I numeri dimostrano che il centro storico chiuso al traffico, salotto nel quale le persone si incontrano, con i palazzi e le nostre opere d’arte aperte e accessibili è una formula vincente, capace di portare migliaia di persone a Pontremoli. Questo è possibile per gran parte dell’anno. Tocca a noi renderlo possibile, ma per farlo serve l'impegno concreto e quotidiano di chi amministra il territorio. Per trasformare ciò che già abbiamo in lavoro e ricchezza c’è bisogno di studiare e di mettere in campo una strategia concreta e di lungo periodo.





Iniziamo ascoltando i professionisti e gli operatori economici del turismo, dell’accoglienza, della ristorazione. In questi ambiti abbiamo delle eccellenze, che sapranno spiegarci che cosa si aspetta chi viene a Pontremoli, che cosa si potrebbe migliorare, come la politica e la pubblica amministrazione potrebbero intervenire. Per questo, proponiamo e chiediamo che il Consiglio Comunale inviti e ascolti queste persone, per aprire una programmazione seria. Possiamo e dobbiamo lavorare perché ogni fine settimana Pontremoli sia invasa da migliaia di persone".



I consiglieri comunali del Partito Democratico

Francesco Mazzoni, Elisabetta Sordi, Gregorio Petriccioli