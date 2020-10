"Ponte Albiano, la politica ha perso: De Micheli e Traversi hanno fallito e il commissario Rossi va sostituito"

Lunigiana - "Per la ricostruzione del ponte di Albiano serve un nuovo commissario". Così si è espresso l’onorevole Riccardo Ricciardi, vicecapogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera. Il suo intervento ha richiamato l’attenzione dell’onorevole Cosimo Maria Ferri, componente della commissione Giustizia, che ha commentato: "Sono d’accordo con on. Ricciardi. E’ giusto sostituire il commissario Enrico Rossi. Non ha scuse, non ha svolto il ruolo come avrebbe dovuto e potuto. Ma non è stato purtroppo l’unico, è stata assente anche la Ministra De Micheli e certamente va sostituito anche il sottosegretario Traversi (quota 5 stelle, compagno di partito di Ricciardi) che si era preso l’impegno di coordinare un tavolo e di dare risposte concrete ed immediate".

"Solo promesse, niente fatti concreti e non si è più visto e non mi sembra che questo tavolo abbia portato risultati – ha aggiunto Ferri – La politica, caro Ricciardi, ha perso, Traversi ha fallito come Rossi e il Governo ne è uscito molto male. Desidero ringraziare invece i cittadini per la pazienza, la dignità con cui stanno affrontando tante difficoltà. Ed ora al lavoro vogliamo vedere i cantieri, le rampe e il disco verde per la realizzazione del ponte definitivo".