"Peracchini dimentica gli italiani che aiutarono i nazisti nelle stragi"

Lunigiana - "Il Sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini era presente Domenica 25 agosto alla cerimonia di commemorazione del settantacinquesimo anniversario delle stragi nazi-fasciste perpetrate nel Comune di Fivizzano durante la Seconda Guerra Mondiale.



Una cerimonia che ha visto l’autorevole partecipazione del presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella e del presidente della Repubblica Federale di Germania, Frank Walter Steinmeier.



Il Sindaco ha fatto la scelta giusta nel partecipare alla cerimonia ma non a scrivere un post su facebook dedicato agli eventi dove ha descritto le stragi come naziste omettendo la loro natura anche fascista.



Le stragi sono infatti di matrice nazi-fascista, perpetrate, come tutte le altre, con la partecipazione agli eccidi dei fascisti italiani.



Questa corresponsabilità è stata esemplarmente esplicitata dal Presidente Mattarella in un passaggio del suo discorso: “La disumanità, il terrorismo senza scrupoli praticato dalle SS e dai brigatisti neri repubblichini, ha crudelmente segnato la vita di questa parte d'Italia, della sua gente".



Peracchini, nel suo post, o si è dimenticato di aggiungere la parola fascista, e sarebbe una cosa grave, oppure non ha voluto urtare la sensibilità di qualche nostalgico fascista e questo sarebbe gravissimo e preoccupante.



Chiediamo quindi a Peracchini di correggere il post perché il primo cittadino della Spezia, città decorata al valore militare per la guerra di Liberazione e sede dei processi di queste stragi, non può assolutamente permettersi ambiguità su temi come questi".





PARTITO COMUNISTA ITALIANO

Federazione della Spezia