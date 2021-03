"I nostri servizi per gli spezzini", la richiesta al presidente Giani

Lunigiana - Nuovi ristori per le aziende e le attività di Albiano Magra, incremento dei trasporti pubblici e permesso per gli abitanti della vicina Liguria di usufruire dei servizi offerti dalla frazione affinché non rimanga isolata fino alla costruzione del nuovo ponte.

Queste alcune delle richieste fatte dai rappresentanti della comunità albianese e dai commercianti, e che sono state accolte dal Presidente della Regione Eugenio Giani, giunto in visita nel pomeriggio di ieri su invito del sindaco Roberto Valettini. Presenti all'incontro anche il vicesindaco, gli assessori e i consiglieri della frazione.