Via alle letture dei contatori in Lunigiana

Interessate circa 35mila utenze, i controlli dureranno fino al 30 novembre

Lunigiana - Giro di letture dei contatori dell’acqua in partenza per la Lunigiana: le letture interesseranno circa 35.000 utenze nei comuni di Aulla, Bagnone, Casola, Comano, Filattiera, Fivizzano, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana e Villafranca e si concluderanno entro il 30 novembre prossimo. I tecnici incaricati per la lettura dei contatori di GAIA sono dotati di tesserino di riconoscimento con fotografia e nome. In caso di assenza dell’utente, dopo aver provato fino a 3 volte lo stesso giorno, in fasce orarie differenti, i tecnici lasciano un avviso cartaceo. La lettura avviene tramite il sistema della fotolettura, ovvero lo scatto di fotografie digitali del quadrante del contatore e della relativa matricola identificativa, con data e ora del rilievo e relative coordinate geografiche. Il sistema di fotolettura consente di arginare anche la minima percentuale di errori presenti nelle letture, nonché di documentare ed archiviare agevolmente i consumi dell’utente. L’utente può effettuare l’autolettura.



GAIA S.p.A. ricorda anche gli altri numeri verdi: per la Consulenza agli utenti il numero gratuito da fisso 800-223377 (da telefonia mobile 199-113377 con costi a seconda del proprio piano tariffario) – e il numero verde 800-234567 per emergenze e guasti.