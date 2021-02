Un palloncino per chi fa shopping ad Aulla: il lancio a San Valentino

Lunigiana - San Valentino è alle porte, e l'Amministrazione comunale insieme al CCn, in collaborazione con la Proloco di Aulla e Lunigiana World, hanno messo in piedi l'iniziativa "Aulla In Love”: acquista il tuo regalo oppure consuma un aperitivo o un pranzo il giorno di S. Valentino in un'attività commerciale della città e ti verrà regalato un buono per ritirare un palloncino rosso gonfiato ad elio completamente biodegradabile.

Il giorno 14 febbraio Alle ore 17 si terrà il lancio dei palloncini, ripreso con il drone e in diretta Fb.



Per partecipare leggere il regolamento sulla pagina "Io compro ad Aulla".



Ma non è finita qui! La Proloco di Aulla pubblicherà i vostri messaggi d'amore e dediche sulla propria pagina social. Non perdete l'occasione per passare un San Valentino speciale.



"Nonostante le difficoltà in cui ci troviamo, - commenta l'assessore Giada Moretti - il commercio di Aulla non si ferma e le iniziative riprendono. Sono contenta che si sia riusciti a mettere in piedi, ovviamente nel rispetto di tutte le normative anti Covid, un evento che ci farà pensare, anche se per poco, alla normalità e che potrà far ricircolare la piccola economia. Vi aspettiamo per i vostri regali e per i vostri festeggiamenti ad Aulla!"