Tavolo da 2 milioni di euro. Il marmo utilizzato è di Carrara

Presentato al Salone del Mobile di Milano è stato progettato dall'artista Helidon Xhixha e realizzato da 12 aziende del made in Italy

Lunigiana - Cosa ci fanno un blocco di marmo bianco di Carrara con un legno millenario della Nuova Zelanda? Un tavolo da due milioni di euro. Si chiama "Timeless", "senza tempo", per sottolineare la caratteristica millenaria dei due materiali. Il tavolo è stato progettato dall'artista italo-albanese Helidon Xhixha e realizzato da un gruppo di 12 aziende, eccellenza del made in Italy.



Il tavolo, lungo 5 metri, racchiude al suo interno un sofisticato orologio di ultima generazione, è stato presentato al Salone del Mobile di Milano. La superficie in acciaio inox è realizzata da Xhixha scolpendo il materiale con una tecnica di lavorazione a freddo: l'acciaio è stato plasmato, poi saldato e infine lucidato per ottenere l'effetto specchio. All'interno, tra i due materiali, una fascia luminosa a led. A completamento del progetto, una seduta in vetro di Murano disegnata dall'architetto Marco Piva e prodotta seguendo i precetti dell'antica arte dei soffiatori veneziani.