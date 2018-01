Seatec, il salone collegato al mondo della nautica, si svolgerà dal 5 al 7 aprile

Lunigiana - Seatec, la mostra della tecnologia, della componentistica, del design e della subfornitura applicate alla nautica da diporto, ideata a organizzata da IMM CarraraFiere, unico evento dedicato al settore in Italia e nel sud Europa, sta lavorando intensamente per la sua 16esima edizione navigando sull’onda della ripresa che sta riportando il settore nell’interesse degli appassionati.



Seatec 2018 si terrà dal 5 al 7aprile. La conferma del calendario primaverile, già in corso da due anni, si svolge quest’anno da giovedì a sabato, per meglio avvicinarsi alle necessità di visita di chi lavora intensamente e non vuole perdersi la possibilità di visita.



CROSS-SECTOR INNOVATION

La Cross-Sector Innovation area è la novità 2018. Il format sarà affiancato alla Startup Arena, che ha caratterizzato nel 2017 la partecipazione di giovani iniziative all’esordio e favorirà, anch'esso, il trasferimento tecnologico e il potenziale innovativo del settore della componentistica nautica. Cross-Sector Innovation area è uno strumento di cooperazione in attività di ricerca e sviluppo e si realizza in un’area di incontri di trasferimento tecnologico tra aziende di settori diversi tra loro complementari. Spesso tale complementarietà si realizza in cooperazioni verticali con fornitori e clienti, ma anche tra aziende operanti in settori differenti, che si intersecano, si parlano, collaborano per ottenere un avanzamento tecnologico di tutti i comparti coinvolti.



TECH-NO-PROBLEM

Gli espositori sono invitati a mettere i propri tecnici a disposizione dei visitatori proponendo loro un servizio di problem-solving allo stand, mettendo a fuoco specifiche problematiche tecniche per avviare un percorso di ricerca e risoluzione su specifica richiesta del cliente,spingendo le aziende a dedicare un angolo dello stand a uno o più tecnici dell’azienda che si mettano a disposizione dei clienti per studiare soluzioni a problemi che i cantieri incontrano più di frequente. Dall’altra parte incentivare i tecnici dei cantieri a cercare i contatti con i tecnici delle aziende in fiera per sottoporre le problematiche e avviare un rapporto sulla base non solo della vendita, ma anche della costruzione di un rapporto continuativo di collaborazione.

Le aziende che propongono questo servizio saranno messe in evidenza attraverso il logo “TechNOproblem” allo stand e sulle planimetrie della fiera.



CONVEGNISTICA E CREDITI FORMATIVI – SEATEC ACADEMY

La convegnistica è fin dagli esordi una caratteristica di Seatec che da sempre propone contenuti di alto profilo tecnico e affronta temi relativi alle nuove dinamiche del mercato della nautica e dei compositi. Con l’edizione 2018 Seatec vuole impiegare gli appuntamenti convegnistici per lanciare “Seatec Academy” un’offerta formativa rivolta ai professionisti della nautica da diporto che necessitino di CFP, Crediti Formativi Professionali, per ottemperare alle richieste dei rispettivi ordini professionali, Ingegneri, Architetti, ecc.

Con l’apporto di primari partner qualificati Seatec vuole assecondare le esigenze delle aziende e degli operatori facendoli incontrare in momenti qualificati di crescita e creando occasioni di reciproca utilità con un’offerta nel mercato dei Crediti Formativi Professionali oggi mancante.



PREMI E APPROFONDIMENTI

Seatec conferma l’organizzazione dei premi QualitecTechnology e Qualitec Design, riservato ai prodotti in mostra, e Myda dedicato al design nautico, che con i seminari e i convegni indirizzati ai CFP rappresentano validi strumenti di approfondimento per l’industria. I premi dedicati agli espositori mettono in evidenza le migliori soluzioni dedicate a design e innovazione tecnologica.



ECOSOSTENIBILITÀ

Satec sin dal suo esordio ha promosso la coscienza e la consapevolezza “green”, incentivando e dando rilievo alle aziende che producono e operano nel massimo rispetto dell’ambiente, tenendo conto che proprio la nautica è un’attività che della qualità del territorio necessita massimamente. Alle aziende identificate come “Green” viene data una speciale visibilità e viene istituito un premio “Greentec” come riconoscimento al miglior prodotto e processo eco-sostenibile.



DELEGAZIONI DI OPERATORI STRANIERI

L’ormai pluriennale e consolidato invito di operatori stranieri in collaborazione con Ice/Ita viene confermato anche per l’edizione 2018 e allarga ulteriormente le occasioni di incontro diretto attraverso match-making B2B degli espositori di Seatec e Compotec.La delegazione coinvolge rappresentanti della cantieristica, del refit e della distribuzione, provenienti da paesi nauticamente attivi di tutto il mondo, e rappresentanti delle industrie utilizzatrici dei materiali compositi, nel quadro di un’internalizzazione sempre più indispensabile nella prospettiva di attività sempre più globalizzate del settore.