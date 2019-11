Sds Lunigiana, selezione per il conferimento di incarico libero professionale di giornalista

Lunigiana - C’è ancora tempo fino alle ore 13 di giovedì 14 novembre per presentare la domanda per partecipare all’avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico libero professionale di giornalista pubblicista per la Società della Salute della Lunigiana.

L’avviso è stato pubblicato sul sito web della SdS Lunigiana il 30 ottobre scorso e fa seguito alla deliberazione n. 25 della Giunta della SdS, con cui è stata indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico libero professionale di “Pubblicista della SdS Lunigiana”, a cui affidare il Piano di Comunicazione e la cura dei rapporti esterni del Consorzio.