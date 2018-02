Rinasce Prato Spilla, ancora una volta per mano spezzina

Si punta a riaprire sabato 17 febbraio. I tecnici di Marigola Service al lavoro.

Lunigiana - La più amata e rinomata stazione di sport per tutte le stagioni (fondata dallo spezzino Parmigiani tanti decenni fa) riparte con il turbo. Prato Spilla è prontissima per riaprire i battenti: segnatelo in agenda, tenetevi pronti, nessun impegno, perché sabato 17 febbraio, la grandissima e bellissima notizia è finalmente arrivata: riapre Prato Spilla. Le chiavi sono state consegnate dalla Provincia di Parma alla nuova società spezzina che ha preso in gestione la notissima e amatissima stazione di sport, per tutte le stagioni, del comprensorio montano del Lagastrello.

È già stato fatto un sopralluogo da parte dei vertici della società che ha preso in gestione la stazione: 14 persone della Marigola Service (l’impresa sarzanese molto nota nello spezzino) hanno visionato la struttura e gli impianti per fare un primo bilancio della situazione. E sono già partiti, di gran lena, i lavori per permettere l’apertura della stazione di Prato Spilla, se tutto andrà per il verso giusto, già per sabato prossimo 17 febbraio: con tutta la struttura aperta e funzionante e i campi scuola attivi, per permettere, a tutti, di fare un grande tuffo nella neve meravigliosa delle terre alte Enza e Cedra e di sciare in uno dei luoghi più incantevoli dell’Appennino tosco-emiliano.



Frequentatissimo da sempre da tantissimi spezzini e lunigianesi che non vedevano l’ora di apprendere questa bella notizia che da’ respiro ad un territorio montano disagiato sotto molti punti di vista ma non certo per quanto riguarda il paesaggio: panorami mozzafiato che nulla hanno da invidiare alle Alpi. Aria salubre, chiare dolci fresche acque, una gastronomia da leccarsi i baffi, paesini caldi e accoglienti anche in questo periodo invernale dell’anno. Prato Spilla, ti sorridono i monti. Che si aprano i festeggiamenti: il comprensorio del passo del Lagastrello torna a farsi più bello e il futuro si fa più roseo. Per tutta la montagna amatissima, da sempre, da tutti gli spezzini.