Progettare itinerari culturali, corso online a febbraio

Lunigiana - Corso online dedicato alla progettazione di itinerari culturali, dal 16 febbraio al 4 maggio. Un momento formativo che intende sviluppare competenze per progettazione, gestione e promozione di itinerari culturali e cammini, considerati come percorsi turistici integrati in grado di portare sviluppo sostenibile ai territori. Nel corso della formazione, come spiegano sul sito dell'associazione delle Vie Francigene, i partecipanti acquisiscono competenze e abilità per conoscere e replicare le buone pratiche di livello nazionale utilizzate per lo sviluppo di itinerari culturali e cammini; implementare modelli di business innovativi, finalizzati alla valorizzazione dei patrimoni materiali ed immateriali, dei beni culturali e degli attrattori turistici dei differenti territori regionali; prefigurare le caratteristiche distintive di nuovi servizi per la valorizzazione dei territori e di nuove tecnologie e processi di comunicazione innovativi; programmare percorsi e viaggi che consentano di attraversare i territori potendo apprezzarne a pieno l’autenticità, l’eccellenza enogastronomica e l’artigianato. Per iscrizioni: https://comunicazione-fadbc.gr8.com/