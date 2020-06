Pontremoli, ok al differimento dell'Imu

Lunigiana - In applicazione dell'art. 9 comma 3 del nuovo regolamento IMU, (approvato nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale il 25.05.2020), nel corso della prossima riunione la Giunta Comunale di Pontremoli approverà una delibera che consentirà di usufruire della possibilità di corrispondere la prima rata IMU relativa al 2020 entro il 31.12.2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi a tutti coloro che autocertificheranno di essere in una delle seguenti condizioni:

- valore ISEE del nucleo famigliare non superiore ad € 15.000,00;

- cessazione del rapporto di lavoro subordinato nel 2020;

- sospensione dal lavoro per un periodo di almeno 60 giorni anche non consecutivi;

- lavoratore autonomo e libero professionista, società commerciali ed artigiane con riduzione del proprio fatturato di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.

Nei prossimi giorni sarà pubblicata la modulistica da presentare all'ufficio tributi per beneficiare del differimento della scadenza.