Pontremoli e Aulla annullano i mercati (non alimentari) del sabato

Lunigiana - Pontremoli e Aulla fanno marcia indietro e annullano la parte non alimentare dei mercati del sabato. Adriano Rapaioli responsabile Confesercenti Massa-Carrara e Pierpaolo Pucci presidente Anva hanno parlato di "una decisione incomprensbile. Pontremoli e Aulla sono gli unici comuni nelle province di Pisa, Lucca e Massa-Carrara ad annullare il mercato del sabato (almeno per la parte non alimentare) non tenendo conto delle indicazioni delle associazioni di categoria. Ma intepretando il Dpcm in una maniera restrittiva assurda – proseguono i due rappresentanti – considerato che i mercati si svolgono all’aperto e nel pieno rispetto delle regole e dei protocolli sanitari. Una solerzia che non considera come nei fine settimana la grande distribuzione, al chiuso, possa svolgere regolarmente la propria attività. Per gli ambulanti ancora una totale mancanza di rispetto con il diritto al lavoro calpestato come se fossero una categoria di serie B".