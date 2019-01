Nell'Italia delle slot, a Licciana si gioca di più

In Lunigiana il comune della Via del Volto Santo è quello dove si gioca di più con 3.700 euro pro capite. I giocatori preferiscono macchinette e gratta e vinci

Lunigiana - Nel 2017 gli italiani hanno speso nel gioco d'azzardo 101,8 miliardi di euro, oltre cinque in più rispetto all'anno precedente. Di questi circa 49 milioni son andati nelle “macchinette” e almeno 9 in Gratta e vinci. Sono alcune delle cifre contenute nella seconda inchiesta “L'Italia delle slot” realizzata dal Visual Lab del Gruppo Gedi in collaborazione con Dataninja ed Effecinque, che raccoglie i dati di tutti i giochi gestiti dallo Stato, dalle slot al Bingo, dai Gratta e vinci al Superenalotto.



Un'analisi del vizio per il gioco nel Paese che fotografa molto bene anche la provincia di Massa-Carrara, dove nell'anno analizzato la spesa pro capite è stata di 1.492,94 euro la seconda più alta in Toscana, ma solo dopo Prato che con 2.948,08 euro domina la classifica nazionale. A livello italiano la provincia più virtuosa è invece Enna che si ferma a 548 euro per persona. Addentrandosi nelle cifre dei singoli comuni della provincia di Massa-Carrara, si scopre come le giocate pro-capite più alte siano state di Licciana Nardi con 3.712 euro, una cifra record che fa balzare il piccolo comune lunigianese al 111° posto a livello nazionale su 7954 comuni. A seguire: Villafranca 1.841; Pontremoli 1.715; Carrara 1.710; Massa 1.551; Aulla 1.529; Montignoso 896; Filattiera 751; Fivizzano 724; Bagnone 517; Casola 500; Fosdinovo 412; Zeri 362; Mulazzo 275; Tresana 268; Podenzana 153; Comano 101. Se si escludono i due comuni più grandi, Massa e Carrara, Licciana Nardi guida la classifica anche del totale delle giocate che nel 2017 hanno raggiunto la cifra di 18,26 milioni di euro.