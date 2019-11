Le navi del futuro di Virgin attraccheranno a Marina di Carrara

Lunigiana - La Virgin Voyages approderà con le sue crociere e con le sue navi del futuro nel porto di Marina di Carrara. L'annuncio è stato fatto direttamente da Virgin proprio sul suo sito ufficiale. Lo scalo apuano è menzionato in relazione a un itinerario crocieristico di sette notti nel mar Mediterraneo durante il quale la nave Valiant Lady, partendo da Barcellona, toccherà anche Ibiza, Tolone, Ajaccio e Cagliari.



L'arrivo della prima nave Virgin è previsto per maggio 2021 ma le prenotazioni partiranno già tra meno di un mese, il 19 dicembre. "I nostri clienti si innamoreranno dei luoghi in cui andremo e dei momenti e dei ricordi che saranno in grado di creare sulla nostra nave" ha affermato soddisfatto Tom McAlpin, amministratore delegato di Virgin Voyages.



Si tratta di una grande opportunità per il territorio apuano, considerata l'immagine di un tale colosso. Fondata dall'imprenditore britannico Richard Branson, la compagnia crocieristica nasce con un preciso scopo: quello di distinguersi dalle altre. Non a caso le "figlie" di Branson vengono definite "le navi del futuro". Quella che arriverà a Marina di Carrara sarà la Valiant Lady, (gemella della, Scarlet Lady) peserà 110mila tonnellate, avrà una lunghezza di 278 metri e una capacità di 2700 passeggeri, un equipaggio di 1150 persone e una disponibilità di 1400 cabine.



Queste navi sono costruite per avere un complessivo impatto ambientale piuttosto ridotto. Grande attenzione al recupero energetico e ai materiali riciclabili e riutilizzabili, grazie a un innovativo sistema di produzione di energia elettrica e all'eliminazione delle plastiche monouso (bottigliette d’acqua, shopping bag, bicchieri da caffè…).



Sono tre gli itinerari proposti dalla compagnia di Branson: il primo toccherà Ibiza, Montecarlo, Marsiglia e Olbia; il secondo Ibiza, Tolone, Ajaccio, Marina di Carrara e Cagliari mentre il terzo sarà tutto spagnolo, partendo da Barcellona per visitare Ibiza, Palma di Maiorca, Malaga e il porto di Gibilterra.



A Marina di Carrara la Valiant Lady attraccherà sulla banchina Taliercio, dove l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, è impegnata nella realizzazione della stazione marittima dedicata alle compagnie crocieristiche. La gestione dell’accosto dovrebbe andare al trio composto da Costa Crociere, Royal Caribbean e MSC Crociere che si è aggiudicato la gara per la realizzazione della nuova stazione marittima nel porto della Spezia.



M.B