Lapideo, il distretto Apuano spezzino aumenta il fatturato

Lunigiana - Nel primo semestre 2019 le esportazioni italiane di pietra naturale hanno raggiunto 1.679.295 tonnellate per un valore complessivo di 906 milioni di euro. Rispetto allo stesso periodo del 2018 si registra un calo che coinvolge sia la quantità (- 7,63%) sia il valore (-3,65%). Come ormai accade da alcuni mesi a questa parte la diminuzione coinvolge prevalentemente le quantità esportate rispetto a quanto avviene per il valore complessivo, indicando un ulteriore aumento del valore medio unitario dei prodotti esportati che si attesta in 539 €/ton (+4,3%).



L’analisi dei dati distrettuali mostra un calo generalizzato per quanto riguarda le esportazioni di materiali lavorati. Il valore complessivamente esportato è di 659,88 milioni di euro, in diminuzione del 6,08% rispetto al 2018. Il comprensorio Apuo-Versiliese chiude il primo semestre 2019 con 216,93 milioni di euro di lavorati esportati, in calo del 4,76% rispetto al primo semestre 2018, incidono su questo risultato le esportazioni dirette negli Stati Uniti che scendono ad 87,16 milioni di euro in calo del 2,42%, si aggiunge il risultato negativo delle esportazioni verso gli Emirati Arabi Uniti (-17,75%). Si segnala, l’andamento opposto per l’export di lavorati diretti in Kuwait (+48,62%) e verso la Francia (82,32%).



Nello stesso periodo il distretto Veneto ha esportato 208,91 milioni di euro di materiali lavorati (-3,56%), mentre il comprensorio Lombardo è interessato da un calo del valore esportato pari al 5,71%.

Dal lato dei materiali grezzi si riscontra un aumento (+3,79%) del valore esportato che raggiunge i 292,56 milioni di euro. Risultati molto importanti si riscontrano per il distretto Apuo-Versiliese-Spezzino che raggiunge i 136,56 milioni di euro (il più alto su scala nazionale), in aumento dell’8,8%, trainano le esportazioni verso la Cina, che valgono 84,1 milioni di euro in aumento del 19,09%, mentre si registrano interessanti aumenti delle esportazioni verso Algeria (21,73%), Francia (16,49%), Hong Kong (14,18%) e Arabia Saudita (95,44%).

Il comprensorio Lombardo grazie ad un incremento del 14,68% ha esportato pietra grezza per 38,33 milioni di euro. Diversamente dai due distretti precedenti, quello Veneto chiude il primo semestre 2019 con un calo dell’11,24% per un valore complessivo di 23,73 milioni di euro.